Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.02.2026 09:49:00

Bund fördert Wasserstoffprojekte mit 275 Mio. Euro

Der Bund greift für die Förderung von Wasserstoffprojekten tief in den Budgettopf. Vier Projekte werden mit insgesamt rund 275 Mio. Euro gefördert, davon entfallen 100 Mio. Euro auf eine Kooperation von Verbund und die AustroCel Hallein zur Herstellung von e-Methanol in Hallein.

"Projekte wie jenes in Hallein - mit 20 MW Elektrolyse, rund 2.600 Tonnen Wasserstoff pro Jahr und einer Erhöhung der heimischen Wasserstoffproduktion um etwa 60 Prozent - stärken wir unseren Industriestandort," so Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Grüner Wasserstoff sei zentral für die Dekarbonisierung, weil er genau dort Emissionen senken könne, wo die direkte Elektrifizierung an Grenzen stoße, betonte der Minister.

stf

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten