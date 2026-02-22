Bund fördert Wasserstoffprojekte mit 275 Mio. Euro

Der Bund greift für die Förderung von Wasserstoffprojekten tief in den Budgettopf. Vier Projekte werden mit insgesamt rund 275 Mio. Euro gefördert, davon entfallen 100 Mio. Euro auf eine Kooperation von Verbund und die AustroCel Hallein zur Herstellung von e-Methanol in Hallein.

"Projekte wie jenes in Hallein - mit 20 MW Elektrolyse, rund 2.600 Tonnen Wasserstoff pro Jahr und einer Erhöhung der heimischen Wasserstoffproduktion um etwa 60 Prozent - stärken wir unseren Industriestandort," so Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Grüner Wasserstoff sei zentral für die Dekarbonisierung, weil er genau dort Emissionen senken könne, wo die direkte Elektrifizierung an Grenzen stoße, betonte der Minister.

stf

