Bund gibt Garantien für Batteriezellenfabrik in Schweden

BERLIN (Dow Jones)--Die Autobauer BMW und Volkswagen erhalten bei der Batteriezellenproduktion in Schweden Sicherheiten des Bundes. Die Regierung wird die Finanzierung der geplanten Fabrik im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung mit einer staatlichen Garantie von 525 Millionen US-Dollar (443 Millionen Euro) unterstützen, wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Beide DAX-Konzerne kooperieren mit dem schwedischen Batterieproduzenten Northvolt bei der Forschung und Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien, die für Elektrofahrzeuge benötigt werden.

Der Bund sichert den von den Banken ausgereichten Kredit dabei gegen politische und wirtschaftliche Risiken bis zu einer Höhe von 80 Prozent ab. Neben Deutschland beteiligen sich auch Frankreich, Japan, Korea und die Europäische Investitionsbank (EIB) an der Gesamtfinanzierung.

Geplant wird in der Anlage im schwedischen Skelleftea mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 40 Gigawattstunden. Laut Wirtschaftsministerium soll für die Energieversorgung ausschließlich Wasserkraft genutzt werden, wodurch die Zellen einen vergleichsweise geringen CO2-Ausstoß aufweisen. Die Anlage soll zugleich als Pilotprojekt für die Batteriezellfertigung "Northvolt Zwei" dienen, die als Joint Venture zwischen Northvolt und Volkswagen in Salzgitter ab 2024 in Betrieb gehen soll.

August 17, 2020 05:42 ET (09:42 GMT)