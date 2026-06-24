Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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24.06.2026 17:16:00
Bund in der Abhängigkeitsfalle: Kostenexplosion bei Microsoft-Lizenzen
Neue Regierungszahlen offenbaren hohe Ausgaben für US-Software. Die Kosten für Microsoft-Produkte steigen rasch. Open Source kommt in der Verwaltung kaum voran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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