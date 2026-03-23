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23.03.2026 09:59:40
Bund lässt Emissionsplanung für 2. Quartal 2026 unverändert
DOW JONES--Der Bund lässt seine Emissionsplanung für das zweite Quartal 2026 gegenüber der Jahresvorschau von Dezember 2025 unverändert. Wie die zuständige Finanzagentur am Montag weiter mitteilte, werden lediglich die Angaben zu dem im zweiten Quartal zur Aufstockung vorgesehenen Multi-ISIN-Auktionen im 15-, 20- und 30-jährigen Laufzeitsegment bezüglich Laufzeitende und ISIN konkretisiert. Das Emissionsvolumen im zweiten Quartal beläuft sich damit auf 115,5 Milliarden Euro, wovon 78,5 Milliarden auf Kapitalmarkt- und 37 Milliarden Euro auf Geldmarktinstrumente entfallen.
Die Planung für das Gesamtjahr 2026 sieht ein Emissionsvolumen von 539 Milliarden Euro vor. Für 2025 hatte der Bund die Summe mit 380 Milliarden Euro beziffert. Damit macht sich das geplante Sondervermögen beim Emissionsvolumen bereits bemerkbar. Die Mittelbeschaffung erfolgt über Auktionen von konventionellen Bundeswertpapieren sowie die Emission Grüner Bundeswertpapiere, wie die zuständige Finanzagentur des Bundes bereits im Dezember mitgeteilt hatte.
In der aktuellen Mitteilung heißt es wie üblich, dass sich die in der Jahresvorschau genannten Vorhaben - je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und je nach Kapitalmarktsituation - noch ändern können. Der Bund halte an seinem bekannt gegebenen Plan aber so weit wie möglich fest, um Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben.
Die Aktualisierung der Emissionsplanung für das dritte Quartal soll im Juni veröffentlicht werden.
Nachfolgend eine Übersicht der für das zweite Quartal im einzelnen avisierten Emissionen:
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KAPITALMARKTINSTRUMENTE
Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN
ment zeit Mio EUR
01.04.2026 Bund 7 Aufstockung 4.000 15.11.2032 DE000BU27014
07.04.2026 Grüne Emission
08.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
14.04.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067
15.04.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockung)
3.000
21.04.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 14.06.2028 DE000BU22130
22.04.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
29.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
05.05.2026 Grüne Emission
06.05.2026 Bund 7 Aufstockung 3.500 15.11.2032 DE000BU27014
12.05.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 14.06.2028 DE000BU22130
13.05.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.500
19.05.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067
20.05.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
27.05.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
02.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130
09.06.2026 Grüne Emission
10.06.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
16.06.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067
17.06.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.500
23.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130
24.06.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
Summe 2. Quartal 78.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)
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GELDMARKTINSTRUMENTE
Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN
ment zeit Mio EUR
13.04.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345
13.04.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402
20.04.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337
20.04.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 17.03.2027 DE000BU0E394
04.05.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329
04.05.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386
11.05.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352
11.05.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410
18.05.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345
18.05.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 14.04.2027 DE000BU0E402
01.06.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337
01.06.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394
08.06.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352
08.06.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 12.05.2027 DE000BU0E410
15.06.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 09.12.2026 DE000BU0E378
15.06.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 16.06.2027 DE000BU0E428
Summe 2. Quartal 37.000
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)
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