|
16.11.2026 10:23:38
Bund legt Nothilfe für Schweinehalter auf
BERLIN (dpa-AFX) - Steigende Kosten für Energie und Futter, aber niedrige Preise für das Fleisch: Für Schweinehalter ist die Lage aus Sicht der Bundesregierung angespannt. Der Bund legt deshalb ein Nothilfeprogramm auf. Es umfasst 25 Millionen Euro, mit denen zinsvergünstigte Darlehen für die Betriebe finanziert werden, wie Agrarminister Alois Rainer (CSU) mitteilte. Weitere 25 Millionen Euro fließen in ein entsprechendes Liquiditätsprogramm für dürregeschädigte Futterbaubetriebe.
"Schweinehalter in Deutschland stehen massiv unter Druck. Doch wir lassen sie nicht allein", sagte Rainer. Gefordert seien auch Erzeuger, Verarbeiter, Handel und Verbraucher.
Zusammen mit bestehenden Liquiditätshilfen steht nach Ministeriumsangaben nun ein Darlehensvolumen von 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Unterstützt würden die Bauern auch beim Stallumbau und über eine EU-Krisenhilfe. Mit der Landwirtschaftlichen Rentenbank will das Ministerium Anfang Dezember einen Fahrplan vorstellen, wann die neuen Hilfen bereitstehen./bf/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächelt knapp -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt fällt am Montag leicht zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.