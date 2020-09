Bund platziert erstmals 'grüne Bundesanleihe' - 6,5 Milliarden Euro aufgenommen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesrepublik Deutschland hat erstmals eine "grüne Bundesanleihe" emittiert. Man habe insgesamt Mittel von 6,5 Milliarden Euro an den. Markt gebracht, teilte die Finanzagentur des Bundes am Mittwoch in Frankfurt mit. Die Nachfrage nach den neuen Papieren war hoch und die Emission etwa fünffach überzeichnet. Der Verkauf der Anleihen war nicht öffentlich, sondern erfolgte in einem sogenannten Syndikatsverfahren, indem die beteiligten Banken an interessierte größere Investoren weiterverkaufen.

"Die Aufträge im Orderbuch erreichten mehr als 33 Milliarden Euro von Anlegern weltweit", sagte Tammo Diemer, Mitglied der Geschäftsführung der Finanzagentur. "Wie erhofft, konnten wir die 'grüne Bundesanleihe' ausgewogen und breitgefächert zuteilen."

Die Gelder sollen in fünf Schwerpunktbereiche fließen: Verkehr, Internationale Entwicklungszusammenarbeit, Forschung und Entwicklung, Energie und Industrie sowie Land- und Forstwirtschaft. Zunächst handelt es sich um Projekte, die es bereits gibt./jsl/jkr/he