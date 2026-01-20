20.01.2026 12:59:38

Bund prüft Konsequenzen nach Sirenen-Fehlalarmen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer möglichen Manipulation an Sirenenanlagen in zwei Kommunen in Sachsen-Anhalt überdenkt der Bund seine Pläne für die Warnung der Bevölkerung in Krisen und bei Katastrophen. In Querfurt gab es nach Angaben der Behörden am Freitagabend Sirenenalarm und Durchsagen, ohne dass eine Gefahr bestand. Anschließend teilte die Polizei mit, es werde geprüft, ob der Fehlalarm durch eine technische Manipulation ausgelöst wurde. Einige Tage zuvor gab es einen ähnlichen Vorfall in Halle (Saale).

Eine Sprecherin des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) teilte auf Nachfrage mit, "dass die Erfahrungen aus Halle und Querfurt in die weiteren Entwicklungen des Warnsystems einfließen werden". Dazu stehe das Bundesamt mit den betroffenen Kommunen in Kontakt. Das BBK hatte am bundesweiten Warntag im September angekündigt, beim Warntag 2026 sollten moderne Sirenen nicht mehr von den Kommunen ausgelöst werden müssen, sondern direkt angesteuert werden.

"Das Bundeswarnsystem unterliegt bereits jetzt höchsten Sicherheitsvorkehrungen", betont ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Wer hinter den Fehlalarmierungen in Sachsen-Anhalt steckt, ist bisher nicht bekannt. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt inzwischen zu dem unbeabsichtigten Sirenenalarm./abc/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX geben kräftig nach -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen