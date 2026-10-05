GAZPROM Aktie
WKN: 903276 / ISIN: US3682872078
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05.10.2026 19:15:46
Bund steigt bei Sefe aus: Privatisierung von ehemaliger Gazprom-Tochter könnte Milliarden bringen
Vor knapp vier Jahren hat die Bundesregierung die ehemalige Deutschlandtochter von Gazprom verstaatlicht. Nun will der Bund das inzwischen in Sefe umbenannte Unternehmen privatisieren. Wie viel ist dieser zentrale Akteur der deutschen Gasversorgung wert? Und wem steht der Verkaufserlös zu?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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