TenneT Aktie
WKN DE: TENNET / ISIN: NET00TENNET1
|
12.11.2025 09:46:00
Bund stellt Milliardenbetrag für Einstieg bei Netzbetreiber Tennet bereit
Mit knapp 7,5 Milliarden Euro will sich die Bundesregierung an der deutschen Tochtergesellschaft des Übertragungsnetzbetreibers Tennet beteiligen. Ziel ist es, die Stromversorgung langfristig zu sichern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
