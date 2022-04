Bund trickst bei Bahninvestitionen - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Versprechen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), 2022 mehr Geld ins Schienen- als ins Straßennetz zu investieren, beruht offenbar auf einem Rechentrick. Das gehe aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Frage des Bundestagsabgeordneten Victor Perli (Die Linke) hervor, berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Die Investitionen in die Schiene enthalten demnach laut Haushaltsentwurf Planungsleistungen, die den Bahngeldern anteilig zugerechnet werden. Lege man dasselbe Kriterium an die Ausgaben für den Straßenbau an, würden diese um rund 980 Millionen Euro stiegen - und so die Mittel für den Bahnverkehr übersteigen.

Bei den Investitionen in die Straße würden also "eine Milliarde Planungskosten einfach so herausgerechnet", kritisiert Perli gegenüber dem Spiegel.

Auch die Elektrifizierung der Schiene laufe nicht wie angekündigt. 75 Prozent des Netzes sollen laut Koalitionsvertrag in den nächsten acht Jahren elektrifiziert werden, derzeit sind es rund 62 Prozent. Um das Ziel zu erreichen, müsste die DB Netz AG pro Jahr 500 Kilometer neue Oberleitungen bauen - fast zehnmal mehr als in den Jahren 2010 bis 2020, schreibt das Magazin. Tatsächlich liege die Bahn-Tochter mit ihren Planungen darunter, wie eine Vergabevorschau zeige. Sollen 2022 noch 655 Kilometer Oberleitungen und Stromschienen gebaut werden, sind für 2024 bisher nur 390 Kilometer vorgesehen. Laut dem Bundesverkehrsministerium könnten fast 100 Prozent aller Zugkilometer im Fern- und Güterverkehr elektrisch zurückgelegt werden. Ausbaufähig sei vor allem der Nahverkehr.

