Bund und Bahn wollen Hochleistungsnetz entwickeln

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund und die Deutsche Bahn AG wollen bestehende Probleme bei der Bahn mit einer Generalsanierung angehen und mit einem Hochleistungsnetz für deutlich mehr Zuverlässigkeit und Wachstum sorgen. Das kündigten Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bahnchef Richard Lutz bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "So, wie es ist, kann es nicht bleiben", sagte Wissing. "Ich will diese Probleme angehen und lösen, indem ich sie zur Chefsache mache." Notwendige Finanzmittel würden sichergestellt. Lutz kündigte an, die Generalsanierung hochbelasteter Korridore solle 2024 starten. Ab dann soll laut Wissing auch eine gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte entstehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2022 03:57 ET (07:57 GMT)