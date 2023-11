Bund und Länder wollen vorerst an Grenzkontrollen festhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder wollen die Kontrollen an mehreren deutschen Landesgrenzen bis auf Weiteres fortführen. Deutschland kontrolliert derzeit seine Grenzen zur Schweiz, Tschechien, Polen und Österreich. "Diese Binnengrenzkontrollen werden aufrechterhalten", heißt es in einem Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz, das in der Nacht zum Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde. "Die betroffenen deutschen Länder und die Bundespolizei arbeiten eng zusammen bei der Bekämpfung der Schleusungskriminalität und der irregulären Einwanderung", heißt es weiter./hrz/DP/zb