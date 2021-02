Bund verständigt sich auf Hilfspaket für deutsche Flughäfen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich auf ein coronabedingtes Hilfspaket für die Flughäfen verständigt. Der Bund wird Flughäfen insgesamt mehr als 600 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die Deutsche Flugsicherung wird zudem eine Kapitalspritze von 200 Millionen Euro bekommen.

In den Hilfen für die Flughäfen sind Eigenkapital, Zuschüssen und Darlehen für die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Köln/Bonn und München, an denen der Bund bereits Gesellschafter ist, in der Höhe von 400 Millionen Euro erhalten.

Zuschuss des jeweiliges Land Voraussetzung für Hilfe

Auch wird der Bund Flughäfen, an denen er keine Beteiligung hält, einmalig 200 Millionen Euro erstatten an Kosten für das Offenhalten von Flughäfen zu Beginn der Corona-Pandemie anteilig zu beteiligen. Voraussetzung für diese Unterstützungsmaßnahme des Bundes ist, dass das jeweilige Land einen Zuschuss in gleicher Höhe zusagt und für das Jahr 2020 keine Dividenden ausgeschüttet und an die Geschäftsführung bzw. Vorstände keine Boni gezahlt werden. Zu dieser Gruppe gehören die Flughäfen Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Saarbrücken und Stuttgart.

Kleine Flughäfen wird der Bund in Zusammenhang mit Flugsicherungsdienstleistungen unterstützen. Im Haushalt 2021 sind für diese Unterstützungsmaßnahme 20 Millionen Euro vorgesehen, so das Bundesverkehrsministerium.

In einem vierten Baustein des Rettungspakets erhält die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 2021 eine Eigenkapitalunterstützung von 300 Millionen Euro.

Scheuer: Hilfspaket wichtig für Luftverkehrsstandort Deutschland

"Alles in allem ist uns damit ein rundum stimmiges Gesamtpaket zum Erhalt der deutschen Luftverkehrsinfrastruktur gelungen", erklärte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

Deutschlands Flughäfen waren und seien von der Corona-Pandemie hart getroffen. "Der Beginn der Pandemie hat gezeigt, wie sehr wir auf einen funktionierenden Luftverkehr angewiesen sind. Nur indem die Flughäfen offenblieben, konnten lebenswichtige Güter und Medikamente transportiert sowie im Ausland gestrandete Bürger heimgeflogen werden", so Scheuer. "Diese Infrastruktur zu erhalten, liegt im gesellschaftlichen Interesse. Deshalb ist unser Maßnahmenpaket unglaublich wichtig für den Luftverkehrsstandort Deutschland."

February 12, 2021