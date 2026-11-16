16.11.2026 10:30:38

Bund will Boni von Bahn-Managern an Zielvorgaben knüpfen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund will die Deutsche Bahn für verfehlte Zielvorgaben künftig bestrafen können. Auch die Boni der Manager sollen davon abhängen, ob vereinbarte Ziele erreicht werden. "Und wenn nicht, ziehen wir Konsequenzen", sagte Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) der "Bild". "Das reicht von finanziellen Sanktionen bis hin zu spürbaren Auswirkungen auf die Boni des Managements."

Am Mittwoch will der Minister eine Leistungsvereinbarung (LV) mit der für Infrastruktur zuständigen Bahntochter InfraGo vorstellen. Damit sollen die milliardenschweren Investitionen des Bundes in das Schienennetz künftig strenger kontrolliert werden. "Wer Milliarden an Steuergeld bekommt, muss auch liefern", sagte Bilger.

Bilger: "Holen wir uns das Heft des Handelns zurück"

Wie die "Bild" berichtete, sind in der LV InfraGo 71 Kennzahlen vorgesehen - 40 zur Leistung, 20 zum Berichtswesen und 11 zu den Finanzen. Zeichne sich ab, dass ein Ziel verfehlt werde, müsse die Bahn gegensteuern. Passiere nicht genug, drohten Strafzahlungen. Bilger: "Mit der Leistungsvereinbarung holen wir uns das Heft des Handelns zurück. Wir machen klare Vorgaben, definieren konkrete Ziele und kontrollieren konsequent, ob die Bahn sie erreicht."

Zusätzlich will das Ministerium der Zeitung zufolge künftig direkt auf wichtige Daten der InfraGo zugreifen und ohne konkreten Anlass Kontrollen durchführen können. Die LV InfraGo soll vom 1. Januar 2027 an gelten. Vorher müssen der Haushaltsausschuss des Bundestages und der DB-Aufsichtsrat noch zustimmen./wim/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt verliert etwas. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen