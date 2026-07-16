16.07.2026 11:43:38

Bund will Heimatgefühl stärken - Alltagsprobleme im Blick

CHORIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will Alltagsproblemen vor Ort besser auf die Spur kommen und damit auch das Heimatgefühl in ländlichen Regionen und Städten stärken. "Unsere Heimat gehört denen, die sich um das Miteinander kümmern, nicht denen, die das Gegeneinander organisieren", sagte Minister Alois Rainer bei der Vorstellung einer Agenda für Heimatpolitik im brandenburgischen Chorin. Das Agrarressort des CSU-Politikers ist in der schwarz-roten Regierung für den Bereich Heimat zuständig.

Wichtiger Teil der Agenda mit dem Titel "Miteinander ist es Heimat" sollen "Heimat-Dialoge" des Ministeriums sein. Geplant ist dies gemeinsam mit Ländern, Kommunen, Verbänden und weiteren Partnern. Ergänzend soll noch in diesem Jahr ein "Heimatreport", eine repräsentative Umfrage in Stadt und Land, vorgestellt werden, um Ansichten und Handlungsfelder zu ermitteln.

Gleichwertige Lebensverhältnisse als Ziel

Rainer sagte: "Wir wollen vor Ort mehr Freiräume schaffen, unnötige Bürokratie abbauen und Entscheidungen dort ermöglichen, wo sie wirken." Ziel der Agenda sind laut Ministerium handlungsfähige Kommunen, gleichwertige Lebensverhältnisse und faire Chancen in ganz Deutschland. Ein neuer "Bundespreis Heimat" soll Menschen und Initiativen auszeichnen, die sich besonders für ihre Heimat und das gesellschaftliche Miteinander engagieren.

In ländlichen Regionen leben laut Ministerium 57 Prozent der Menschen in Deutschland. Unter anderen mit vielen mittelständischen Firmen wird dort fast die Hälfte des deutschen Bruttosozialprodukts (47 Prozent) erwirtschaftet./sam/DP/mis

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