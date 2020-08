Bund will mit EEG-Novelle Tausende alte Ökostromanlagen retten

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will das Aus für Tausende Ökostromanlagen verhindern, die im kommenden Jahr aus ihrer 20-jährigen Förderung herausfallen. Das geht aus dem Reformvorschlag für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hervor, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. Die Anlagenbetreiber dürfen ihren erneuerbaren Strom dazu übergangsweise weiter ins Netz einspeisen und erhalten dafür eine Vergütung vom Netzbetreiber - und zwar in Höhe des Marktwerts abzüglich der Vermarktungskosten. Die Regelung soll bis Ende 2027 gelten.

"Hierdurch werden sowohl ein Abbau dieser Anlagen als auch ein 'wildes Einspeisen' verhindert", heißt es in der Begründung zu dem Gesetzentwurf. Das im Jahr 2000 unter Rot-Grün eingeführte EEG sah vor, dass Anlagen maximal 20 Jahre mit der Ökostromumlage gefördert werden können, danach sollten sie sich selbst am Markt behaupten. Da die Direktvermarktung jedoch noch immer unwirtschaftlich ist, drohen viele kleine Anlagen vom Netz zu gehen - laut Wirtschaftsministerium waren es allein bei der Photovoltaik rund 18.300. Die nun gefundene Regelung soll ihnen eine Perspektive eröffnen.

Klimaneutralität 2050 gesetzlich verankert

Mit dem Entwurf gibt die Regierung deutlich ambitioniertere Klimaziele vor. Bis 2050 soll der gesamte Strom treibhausgasneutral sein, auch der aus Nachbarländern importierte. Das 65-Prozent-Ökostromziel für 2030, das die Regierung bereits im September in ihrem Klimaschutzprogramm 2030 vereinbart hatte, wird verbindlich. Dazu werden für Wind, Sonne und Biomasse konkrete Ausbaupfade vorgelegt, die sich am oberen Rand des Klimapakets bewegen. Bei der Windkraft an Land soll sich die Leistung von 54 Gigawatt im vergangenen Jahr auf 71 Gigawatt im Jahr 2030 erhöhen, etwa durch eine finanzielle Beteiligung von Kommunen.

Bei den Solaranlagen soll sich die installierte Leistung von 49 auf 100 Gigawatt sogar verdoppeln. Das soll etwa gelingen, indem mehr Mieter eigene Solaranlagen an ihren Häusern installieren können. Dazu soll die sogenannte Mieterstrom-Regel verbessert werden: Der anzulegende Wert für den Zuschuss soll zwischen 2,66 Cent pro Kilowattstunde und bis zu 10 Kilowatt und 1,42 Cent bis 750 Kilowatt liegen. Der Ausbauschub soll auch gelingen, indem Investoren in Süddeutschland stärker angereizt werden. So werden "Südquoten" in den Ausschreibungen eingeführt, um Stromengpässe auch in der Mitte Deutschlands zu verhindern: Bei Onshore-Windkraft sollen es zwischen 2021 und 2023 15 Prozent, ab 2024 dann 20 Prozent sein, bei Biomasse 50 Prozent.

Stromintensive Industrie bleibt von EEG-Umlage befreit

Um den Markthochlauf von grünem Wasserstoff anzureizen, soll die Produktion von der Ökostromumlage befreit werden. Große energieintensive Industrieunternehmen sind weiter befreit: Selbst wenn ihr Stromverbrauch infolge von coronabedingten Produktionsausfällen deutlich sank, sollen sie weiter von dieser sogenannten besonderen Ausgleichsregelung profitieren.

Ziel des Entwurfs ist, dass Ökostromanlagen langfristig ganz ohne Förderung auskommen - dazu will die Bundesregierung bis spätestens 2027 einen Vorschlag für einen Umstieg auf einen marktgetriebenen Ausbau vorlegen. Der jetzige Gesetzentwurf für das EEG 2021 befindet sich seit Montag in der Regierungsabstimmung, wie das Wirtschafts- und das Umweltministerium bestätigten. Er soll noch im September im Kabinett beschlossen werden und im kommenden Jahr ins Kraft treten.

