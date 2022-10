Bund will Ökostrom-Gewinn beschneiden - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Die geplante Abschöpfung sogenannter Zufallsgewinne beim Strom wird Öko-Energien einem Zeitungsbericht zufolge am stärksten treffen. Laut einer Präsentation der Pläne wolle das Bundeswirtschaftsministerium keine pauschale Obergrenze für den Börsenstrompreis festlegen, ab der Gewinne abgeschöpft werden, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Für die verschiedenen Arten der Stromerzeugung - erneuerbare Energien, Atomkraft, für Braunkohle- oder Müllverbrennungsanlagen - solle es stattdessen unterschiedlich hohe "Erlösobergrenzen" geben. Sie sollten die verschiedenen Kosten für die Stromerzeugung widerspiegeln, plus eine "Sicherheitsmarge" für alle Fälle.

Was darüber hinausgehe, werde abgeschöpft, aber nur zu 90 Prozent. Das solle den Anreiz erhalten, zu Zeiten mit hohen Strompreisen auch besonders viel Strom an den Markt zu bringen. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte auf Nachfrage, auf der Einnahmenseite der Strompreisbremse sei "eine technologiespezifische Abschöpfung von Zufallsgewinnen" geplant. "Diese Abschöpfung am Strommarkt ist komplex, weil auch Einnahmen und Verluste am Terminmarkt berücksichtigt werden müssen. Hier wird derzeit ein gestuftes Vorgehen diskutiert."

In dem Bericht hieß es weiter, Wind- und Solarparks, die Strom besonders günstig erzeugten, sollten nach dem Konzept in vielen Fällen maximal das erhalten, was ihnen eigentlich als gesetzliche Vergütung zustünde, plus den Sicherheitszuschlag. Sie wären zwar immer noch profitabel, aber nicht mehr so wie zuletzt. Es handele sich um ein "brachiales Konzept", sagte Wolfram Axthelm, Chef des Windverbands BWE. Statt Investitionen in Öko-Energien loszutreten, würden sie nun behindert. "Jeder rechnet nun, ob sich die Projekte noch lohnen." Auch die Stromwirtschaft sei unglücklich - etwa darüber, dass das Ministerium sogar rückwirkend zum 1. März Gewinne abschöpfen wolle, so die Zeitung. Insgesamt sei der Plan "zu bürokratisch", klagte der Stromverband BDEW.

