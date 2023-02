Bund will zunächst an Facebook-Auftritt festhalten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will ungeachtet einer Aufforderung des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber (SPD) ihren Auftritt im sozialen Netzwerk Facebook nicht aufgeben und den zugrundeliegenden Sachverhalt notfalls auch gerichtlich klären lassen. "Unser Facebook-Auftritt ist aus unserer Sicht ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit, an dem wir zunächst einmal festhalten wollen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir sehen die Sachlage anders als der Datenschutzbeauftragte", hob er hervor. Im Zweifel werde man die Angelegenheit "nach eingehender Prüfung auch juristisch klären lassen".

Kelber hatte das Bundespresseamt nach Auskunft Büchners in einem Bescheid aufgefordert, innerhalb von vier Wochen die Facebook-Seite der Bundesregierung einzustellen. "Wir werden diese vier Wochen nutzen, um den Bescheid eingehend und sorgfältig zu prüfen", kündigte der Vize-Regierungssprecher an. "Auf Grundlage dieser Prüfung werden wir dann über die nächsten Schritte entscheiden."

Es gehe in dem Verfahren um die Klärung grundsätzlicher, komplexer Sach- und Rechtsfragen zum europäischen Datenschutzrecht - im Kern um die Frage, ob der Betreiber einer Facebook-Seite für die durch Facebook vorgenommene Datenverarbeitung datenschutzrechtlich verantwortlich gemacht werden könne. "Wir sind der Auffassung, dass allein Facebook für seine Datenverarbeitung datenschutzrechtlich verantwortlich ist und insoweit datenschutzrechtliche Fragen auch allein im Verhältnis zu Facebook zu klären sind", sagte Büchner. Es dürfte "zielführender" sein, wenn sich die Aufsichtsbehörden "direkt an Facebook beziehungsweise das Unternehmen Meta" wenden würden, regte er an.

