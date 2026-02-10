Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
10.02.2026 09:16:00
Bund zahlt in einem Jahr 500 Millionen Euro für Microsoft-Lizenzen
Die Ausgaben des Bundes für Microsoft-Lizenzen steigen rasant. Eine Analyse verweist auf die Risiken der digitalen Abhängigkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
10.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt mittags (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.02.26
|Trump plans to spare Amazon, Google and Microsoft from next wave of chip tariffs (Financial Times)
|
09.02.26