|
02.10.2026 15:18:38
Bundesagentur für Arbeit meldet technische Störung
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Online-Dienste der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind von einem IT-Problem betroffen und funktionieren teilweise nicht. Das sagte eine Sprecherin der Behörde. Zuerst hatte "Welt" berichtet. Betroffen sei auch die Arbeitslosmeldung. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Analyse des Fehlers", sagte die Sprecherin.
Die Ursachenforschung innerhalb der Behörde konzentriere sich zunächst auf eine interne technische Störung für das temporäre IT-Problem. Grundsätzlich könnten auch externe Einflüsse nicht völlig ausgeschlossen werden. Dies sei aber nicht die erste Priorität bei der Fehlersuche./dm/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: ATX rutscht ab -- DAX zieht kräftig an -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt setzt seinen jüngsten Abwärtstrend fort, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentiert. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.