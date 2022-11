Bundesagentur legt November-Statistik vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - In wirtschaftlich unsicheren Zeiten legt die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Statistik zum Arbeitsmarkt im Monat November vor. Erwartet wird allgemein eine stabile Lage ohne viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. Die saisonübliche Herbstbelebung dürfte in diesem Jahr jedoch wegen der konjunkturellen Risiken etwas schwächer ausfallen als in den Vorjahren. Im Oktober waren 2 442 000 Menschen ohne Job.

Die November-Statistik wird Agentur-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach in Vertretung von Vorstandschefin Andrea Nahles vorstellen. Erwartet werden auch Aussagen zu aktuellen arbeitsmarktpolitischen Themen, etwa zur Debatte über eine erleichterte Einwanderung. Die Bundesagentur geht seit langer Zeit von einem Bedarf von jährlich 400 000 Zuwanderern aus./dm/DP/men