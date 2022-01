Bundesamt legt Bevölkerungsdaten vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Wie viele Menschen lebten im letzten Jahr in Deutschland? Wie haben sich die Bevölkerungszahlen zuletzt entwickelt? Und gibt es einen Corona-Effekt? Das Statistische Bundesamt will am Donnerstag (8.00 Uhr) seine Bevölkerungsschätzung für 2021 veröffentlichen. Die Daten beziehen sich auf vorläufige Zahlen.

2020 war es zu einer Stagnation gekommen, nachdem die Bevölkerung zuvor seit Jahrzehnten überwiegend gewachsen war. So lebten Ende 2020 weiterhin um die 83,2 Millionen Menschen in Deutschland. Einen maßgeblichen Grund dafür sahen die Experten in dem Rückgang bei der Zuwanderung aufgrund der Corona-Pandemie./jto/DP/ngu