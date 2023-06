Bundesamt mit Details zu deutlich gesunkener Mai-Inflationsrate

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Mai ist die Teuerungsrate in Deutschland deutlich auf 6,1 Prozent gesunken - das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Dienstag (8.00 Uhr) die Details zu seiner Schätzung von vor zwei Wochen. Niedriger als im Mai dieses Jahres war die jährliche Inflationsrate in Deutschland demnach zuletzt im März 2022 mit damals 5,9 Prozent.

Seit Monaten belastet die hohe Teuerung Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie zehrt an ihrer Kaufkraft, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. In Umfragen sagen viele Menschen, dass sie mit ihrem Geld kaum noch über die Runden kommen.

Auch im Mai waren Nahrungsmittel und Energie hierzulande teils deutlich teurer als ein Jahr zuvor, der Preisauftrieb schwächte sich jedoch ab. Auch die Einführung des Deutschlandtickets zum 1. Mai 2023 zeigte Wirkung: So mussten viele Menschen für das Pendeln zur Arbeit und andere Fahrten mit Bus oder Bahn weniger Geld ausgeben.

Den vorläufigen Berechnungen des Bundesamtes zufolge verlor der Preisauftrieb auf Verbraucherebene insgesamt im dritten Monat in Folge an Tempo. Im März 2023 hatte die jährliche Inflationsrate mit 7,4 Prozent erstmals seit August 2022 wieder die 8-Prozent-Marke unterschritten. Für April hatten die Wiesbadener Statistiker eine Teuerungsrate von 7,2 Prozent errechnet./ben/DP/men