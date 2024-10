Bundesamt nennt Details zur abnehmenden Inflation

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt will an diesem Freitag (08.00 Uhr) Details zur Entwicklung der Verbraucherpreise im September vorlegen. Nach vorläufigen Zahlen hat die Inflation in dem Monat niedrige 1,6 Prozent im Vorjahresvergleich betragen. Die Zeit der starken Preiserhöhungen auf Waren und Dienstleistungen scheint damit zunächst einmal vorbei. Eine geringere Teuerung war zuletzt im Februar 2021 mit einer Rate von 1,5 Prozent beobachtet worden.

Das Abebben der Inflation ist grundsätzlich eine gute Nachricht für die schwache deutsche Wirtschaft und die Verbraucher, die wegen der Energiekrise und gestiegener Lebensmittelpreise langfristig an Kaufkraft verloren haben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat mit dem Argument der sinkenden Inflation im September den Leitzins zum zweiten Mal im laufenden Jahr gesenkt. Kredite sollen sich dadurch verbilligen.

Ökonomen erwarten, dass die Inflation in Deutschland zunächst unter der Marke von zwei Prozent bleibt, aber zum Jahresende wieder anzieht. Der private Konsum ist auch eine wichtige Hoffnung für die deutsche Wirtschaft, die in einer Rezession steckt. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose ins Negative gesenkt. Sie rechnet nun für das laufende Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent./ceb/DP/mis