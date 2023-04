Bundesanleihen - Renditen und Nachfrage gesunken

Die Republik Österreich hat am Dienstag zwei Anleihen um insgesamt 1,38 Mrd. Euro aufgestockt. Dabei handelt es sich um die Anfang Jänner begebene zehnjährige Anleihe und die im Vorjahr erstmalig begebene Anleihe mit einer Laufzeit bis 2026. Die Nachfrage sei vor allem durch das deutlich niedrigere Zinsumfeld geringer gewesen als bei vorhergehenden Auktionen in diesem Jahr, sagte der Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), Markus Stix, am Dienstag zur APA.

Bei der Anleihe mit einer Laufzeit bis 2026 habe es eine 2,13-fache Überzeichnung (Bid-to-cover ratio) gegeben, so Stix. Als diese Anleihe beim letzten Mal am 10. Jänner aufgestockt worden sei dieser Wert bei 3,47 gelegen. Die 2033-er Anleihe sei jetzt 1,99-fach überzeichnet gewesen, bei der letzten Aufstockung im März 3,27-fach. Die Emissionsrendite bei der zehnjährigen Anleihe betrug 2,891 Prozent, bei der kürzeren 2,631 Prozent. Anfang März lag die zehnjährige Anleihe noch bei 3,3 Prozent.

Grund für diese starken Bewegungen sei eine Verunsicherung der Investoren durch den Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA sowie die Schieflage der Credit Suisse, die von der UBS gerettet werden musste. Die Investoren seien deshalb in sichere Anlageformen geflüchtet, eben Staatsanleihen. Wegen der höheren Nachfrage nach solchen Anleihen seien die Zinsen gesunken. Aber auf der anderen Seite bedeute ein geringeres Zinsniveau auch wieder eine geringere Nachfrage. Das sei aber nicht besorgniserregend, betonte Stix, denn im Durchschnitt sei die Nachfrage nach österreichischen Bundesanleihen heuer mit einer 2,5-fachen Überzeichnung die höchste in der Eurozone.

Relativ zu Deutschland, dem besten Schuldner in Europa, hätten sich Österreichs Finanzierungskosten nicht verschlechtert, betonte Stix. "Wir können uns als Österreicher sehr glücklich schätzen, welchen Ruf wir am Kapitalmarkt haben und dass die Kapitalmarktteilnehmer uns als sicheren Hafen sehen und Geld in unsere Anleihen investieren."

"Wir haben jetzt mit diesen beiden Anleihen rund 43 Prozent unseres Anleihenvolumens schon erledigt", sagte der OeBFA-Chef. Verlautbart habe man im Dezember ein Volumen von rund 45 Mrd. Euro, 19,3 Mrd. Euro an Bundesanleihen habe man schon begeben.

