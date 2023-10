Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Hamas-Angriffen auf Israel

Berlin (Reuters) - Im Zusammenhang mit den Angriffen der radikal-islamischen Hamas auf Israel haben auch deutsche Strafverfolger Ermittlungen aufgenommen.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erklärte am Dienstag, sie ermittle wegen mehrerer Verbrechen gegen deutsche Staatsangehörige. Nachgegangen werde dem Verdacht des Mordes, des Totschlags und der Geiselnahme. Der Verdacht richte sich gegen noch unbekannte Mitglieder der Palästinenser-Organisation. Damit bestätigte die Behörde einen Bericht der "Bild"-Zeitung.

Deutsche Strafverfolger können wie ihre Kollegen in vielen anderen Ländern in bestimmten Fällen auch dann aktiv werden, wenn Straftaten im Ausland begangen wurden. Prominente Verfahren sind Ermittlungen der Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit dem syrischen Bürgerkrieg. Grundlage dieser Fälle ist das im sogenannten Römischen Statut festgelegte Völkerstrafrecht, das Deutschland und mehr als 120 weitere Staaten anerkannt haben. Daneben verpflichtet das deutsche Strafgesetzbuch die Staatsanwaltschaften zu Ermittlungen in weiteren Auslandsfällen, etwa bei Verbrechen gegen deutsche Staatsbürger wie in diesem Fall.

(Bericht von Friederike Heine und Klaus Lauer, bearbeitet von Jörn Poltz. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)