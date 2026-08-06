Bundesanwaltschaft ermittelt zu Drohnen-Vorfall in Leipzig

KARLSRUHE/LEIPZIG (dpa-AFX) - Nach dem Fund einer Sprengstoff-Drohne am Leipziger Flughafen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Es bestehe der Verdacht des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, teilte die Karlsruher Behörde mit./jml/kre/DP/he