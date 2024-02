Bundesarbeitsgericht gibt Ausblick auf Verfahren

ERFURT (dpa-AFX) - Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gallner, gibt am Mittwoch (11.00 Uhr) in Erfurt einen Ausblick auf die Verfahren des höchsten deutschen Arbeitsgerichts in diesem Jahr. Sie legt außerdem eine Bilanz der Verfahren 2023 vor. Im vergangenen Jahr hatten die Bundesarbeitsrichter in Erfurt unter anderem Grundsatzurteile gegen die Benachteiligung von Frauen bei der Bezahlung sowie zu Nachtarbeitszuschlägen in der deutschen Lebensmittel- und Getränkeindustrie gefällt. Aber auch über Sonderfälle verhandelten sie - wie die Forderung einer Yoga-Priesterin nach Mindestlohn./rot/DP/jha