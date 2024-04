Bundesarbeitsminister kommt am Tag der Arbeit nach Dresden

DRESDEN (dpa-AFX)- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kommt am 1. Mai zu einer Kundgebung nach Dresden. Am Tag der Arbeit will der SPD-Politiker genau wie Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler eine Rede halten, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Montag in Dresden mit. Der sächsische DGB hat die Veranstaltungen zum Tag der Arbeit unter das Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit, mehr Bildungszeit" gestellt.

"Am Tag der Arbeit werden wir in Sachsen mit Demonstrationen, Kundgebungen und einem Fahrradkorso auf den Straßen und Plätzen präsent sein. Gemeinsam mit den Beschäftigten zeigen wir Flagge für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, für mehr Tarifverträge und Mitbestimmung, für mehr soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt", erklärte DGB-Chef Markus Schlimbach. Gemeinsam wolle man im Wahljahr für Sicherheit im Wandel, eine starke Demokratie und eine gute Zukunft für Sachsen einstehen.

"Der Tag der Arbeit ist in diesem Jahr auch ein Tag für Bildungszeit. In 14 Bundesländern gibt es ein Recht auf Bildungsfreistellung. Nur in Sachsen und Bayern nicht. Das wollen wir mit unserem Volksantrag für 5 Tage Bildungszeit in Sachsen ändern", ergänzte DGB-Vizechefin Daniela Kolbe. 30 000 Menschen hätten den entsprechenden Antrag schon unterschrieben, jetzt wolle man schnell die notwendigen 40 000 Unterschriften erreichen. "Wir rufen die Menschen auf, bei unseren Veranstaltungen am 1. Mai zu unterschreiben."/jos/DP/he