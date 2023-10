Bundesbank - Steigende Energiepreise haben Wettbewerbsfähigkeit wenig belastet

Berlin (Reuters) - Die höheren Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs haben die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen laut Bundesbank nur wenig verschlechtert.

Von Anfang 2021 bis Juli 2023 kletterten die relativen Energiepreise zwar um 5,0 Prozent, wie eine am Montag im Monatsbericht der Notenbank veröffentlichte Untersuchung zeigt. Im Ergebnis habe sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands dadurch um 0,2 Prozent vermindert. Dem stehe eine Verbesserung durch die Abwertung des Euro zum Dollar um etwa 1,4 Prozent gegenüber, "sodass der negative Kosteneffekt gesamtwirtschaftlich betrachtet – nach unseren Berechnungen – mehr als aufgefangen wurde". Ein schwächerer Euro macht Waren "Made in Germany" in anderen Währungsräumen günstiger.

Auch ohne Euro-Abwertung und staatliche Subventionen dürften die Folgen der hohen Energiepreise auf die internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft zuletzt zwar "vernachlässigbar gering" sein. "Es ist aber zu berücksichtigen, dass es sich bei einem Indikator der preislichen Wettbewerbsfähigkeit um ein gesamtwirtschaftliches Konzept handelt", schrieb die Bundesbank. So seien Branchen mit höherem Energiekostenanteil stärker betroffen. "Hierzu gehören etwa Erzeugnisse der Chemie- und der Papierindustrie", hieß es. Dort seien die Belastungen um ein Vielfaches höher als im Schnitt.

Zudem seien die Energiekosten in Deutschland im Vergleich zu einzelnen Konkurrenten deutlich gestiegen. "Bei sonst gleichen Bedingungen dürften daher die Anreize zugenommen haben, Investitionen in energieintensive Industrieanlagen in Ländern mit vergleichsweise niedrigen Energiekosten zu tätigen", betonte die Bundesbank. Produktivitätsgewinne könnten dem entgegenwirken. "Dafür wäre beispielsweise eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in Deutschland förderlich, die unter anderem auch auf Effizienzsteigerungen und die Sicherheit der Energieversorgung abzielt", heißt es im Monatsbericht. "Auf diese Weise würde die insgesamt nach wie vor günstige preisliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands unterstützt."

Einen "Brückenstrompreis", mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besonders energieintensive Firmen entlasten möchte, lehnt die Bundesbank ab. "Eine solche Subvention drohte, den Strukturwandel zu verlangsamen und wäre insofern nicht zielführend für die Energiewende." Zudem wäre der Effekt auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit überschaubar.

