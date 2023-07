Bundesbank: EZB-Straffungskurs könnte Interbankenmarkt beleben

Frankfurt (Reuters) - Banken könnten aus Bundesbank-Sicht wieder stärker bei der Geldversorgung im Zahlungsverkehr gefragt sein.

Die Rollen zwischen Geldhäusern und Notenbanken bei der Liquiditätsversorgung können wieder neu justiert werden, teilte die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten jüngsten Monatsbericht mit. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in den nächsten Jahren ihre billionenschweren Anleihenbestände abbaue und die Überschussliquidität im Bankensystem zurückführe.

Mit abnehmender Überschussliquidität könnte der private Interbankenmarkt laut Bundesbank im europäischen Zahlungsverkehr wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Dann läge es wieder verstärkt an den Geldhäusern, Geldmittel zu Marktbedingungen zu verleihen. Und dies gehöre seit jeher zu den Kernaufgaben der Geschäftsbanken. "Ein Schritt in diese Richtung wäre auch nicht zuletzt aus diesem Grund zu begrüßen," erklärte die Bundesbank. Erste Maßnahmen zum Abbau der Anleihenbestände hat die EZB bereits eingeleitet. So werden inzwischen die Tilgungsbeträge der Bonds aus dem älteren Anleihenkaufprogramm APP nicht wieder neu angelegt, wodurch der APP-Anleihenbestand langsam abschmilzt.

Seit der Finanzkrise 2008 hat der Interbankenmarkt, auf dem sich Finanzinstitute untereinender Geld leihen, stark an Gewicht verloren. Zu den Gründen zählt unter anderem die jahrelange lockere Geldpolitik der EZB mit ihren billionenschweren Anleihenkaufprogrammen und mehrjährigen großen Kreditspritzen für Banken zu sehr günstigen Konditionen. Die Folge: Die Überschussliquidität im Bankensystem des Euroraums ist dadurch zeitweise auf deutlich über vier Billionen Euro angeschwollen. Mit dem Kurswechsel der EZB, die seit Sommer 2022 die Zinsen bereits acht mal in Folge erhöht hat, nimmt diese nun aber langsam ab.

Ein Abbau der Bondbestände werde auch Auswirkungen auf die Forderungen der Bundesbank im Zahlungsverkehr der Euro-Notenbanken haben, hieß es im Monatsbericht. "Sollten Notenbanken des Eurosystems ihre Bilanzen kürzen, dürfte dies dazu führen, dass die TARGET-Salden der Bundesbank sinken und die Netto-Forderungsposition der Bundesbank abschmilzt", so die Bundesbank. Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr der Geldhäuser im Euroraum wird über das "Target 2" genannte Verrechnungssystem der EZB abgewickelt. Die Target-Salden zeigen die Verbindlichkeiten an, die bei den Euro-Notenbanken dabei entstehen. Die Bundesbank ist der größte Gläubiger in dem System. Ihre Target-Forderungen lagen Ende Juni bei rund 1,069 Billionen Euro.

Hierzulande hatte es in den vergangenen Jahren eine heftige Debatte unter Volkswirten um die Target-Forderungen der Bundesbank gegeben. Manche Ökonomen sahen in den hohen Forderungen eine schlummernde Gefahr. Sie fürchteten, die Bundesbank könnte auf ihnen sitzen bleiben, sollte die Währungsunion einmal auseinanderbrechen. Andere Volkswirte hatten dies wiederum als unbegründete Panikmache abgetan.