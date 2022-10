Bundesbank: Deutsche Wirtschaft an Schwelle zu Rezession

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesbank sieht durch die hohe Inflation und die Unsicherheit über die Energieversorgung und deren Kosten eine deutliche Belastung für die deutsche Wirtschaft. "Die Wirtschaft dürfte sich an der Schwelle zu einer Rezession befinden", schreibt die Notenbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Im dritten Quartal könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) "noch etwa" stagniert haben, doch im gerade begonnenen Winterhalbjahr "werden die Abwärtskräfte voraussichtlich deutlich zunehmen".

Unter Rezession versteht die Bundesbank einen deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgang der Wirtschaftsleistung. Insbesondere die Lage bei der Gasversorgung sei in den kommenden Monaten aufgrund der fehlenden russischen Lieferungen angespannt, heißt es weiter.

Eine Rationierung von Gas sei zwar aus heutiger Sicht eher nicht zu erwarten. Hohe Energiekosten könnten aber ähnlich wirken und dazu führen, dass insbesondere in der Industrie die Produktion sinke. Dazu passten die pessimistischen Produktionspläne und Exporterwartungen in diesem Sektor. Die erheblichen Kaufkraftverluste und die zurückhaltende Kauflaune der privaten Haushalte dürften zudem zu einem Rückgang des privaten Verbrauchs führen und auf die konsumnahen Dienstleistungen ausstrahlen.

"Insgesamt könnte die Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr deutlich sinken", erklären die Ökonomen der Bundesbank. "Das Ausmaß des Rückgangs ist allerdings ausgesprochen unsicher. So würde eine Gasmangellage die Abwärtskräfte verstärken."

Angesichts dieses Hintergrunds halte sich der Arbeitsmarkt indessen gut. "Die Beschäftigungsaussichten sind trotz der eingetrübten Erwartungen für die Wirtschaftsentwicklung weiterhin leicht positiv", heißt es im Monatsbericht. "In vielen Bereichen ist die Arbeitsnachfrage hoch. Über die Breite der Wirtschaft ist im Laufe des Winterhalbjahres also nicht von einer signifikanten Verschlechterung am Arbeitsmarkt auszugehen." Die sehr hohe Anspannung mit vielen offenen Stellen und knappem Beschäftigungsstand in den Betrieben dürfte sich jedoch abmildern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2022 06:00 ET (10:00 GMT)