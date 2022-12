Bundesbank erwartet breiten Rückhalt deutscher Banken für Zahlungssystem EPI

Berlin (Reuters) - Die Bundesbank setzt auf eine stärkere Beteiligung großer deutscher Banken beim Aufbau des geplanten europäischen Zahlungssystems EPI.

"Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir ein solches europäisches System brauchen", sagte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz in einem am Mittwoch veröffentlichten Handelsblatt-Interview. "Und ich bin zuversichtlich, dass am Ende alle relevanten Finanzinstitute aus Deutschland mitmachen." Wenn EPI erst einmal im Einsatz sei, werde man sehen, "dass sich weitere Banken und andere Unternehmen anschließen - auch aus EU-Staaten, die sich aktuell nicht beteiligen wollen", sagte Balz. EPI sei ein offenes System, bei dem weitere Gesellschafter einsteigen könnten.

Die European Payments Initiative (EPI) plant aktuell die Entwicklung einer digitalen Geldbörse - einer sogenannten Wallet. Darüber sollen Verbraucher verschiedene Bezahlangebote nutzen könnten. Dazu zählen Handy-zu-Handy-Zahlungen, Bezahlen beim Onlineshopping sowie an der Ladenkasse. Im ersten Anlauf hatten die beteiligten Banken auch über eine europäische Bezahlkarte nachgedacht.

EPI soll Europa unabhängiger von ausländischen Zahlungsdienstleistern machen. Doch in Deutschland haben wichtige Geldhäuser, wie unter anderem die genossenschaftliche Finanzgruppe und ihr Spitzeninstitut DZ Bank sowie die Commerzbank dem Projekt den Rücken gekehrt. Die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken haben zuletzt aber signalisiert, dass sie bei der nun geplanten abgespeckten Version wohl dabei seien. Auch die Commerzbank lotet aus, ob sie jetzt doch mitmacht. Zugesagt haben ihre Beteiligungen die Deutsche Bank und die Sparkassen.

