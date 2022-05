Bundesbank erwartet Inflation von knapp 7 Prozent in diesem Jahr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesbank rechnet inzwischen mit einer Inflationsrate von durchschnittlich nahezu 7 Prozent in diesem Jahr. Vor allem wegen des Anstiegs der Energiepreise seien die Inflationsraten im Euroraum auf ein nie dagewesenes Niveau gestiegen, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Mittwoch bei einer Veranstaltung der DZ Bank in Berlin. Die Teuerungsrate im gemeinsamen Währungsraum war im April auf 7,5 Prozent und damit den höchsten Stand seit der Euro-Einführung geklettert. Insgesamt hätten Preiserhöhungen an Breite gewonnen, sagte Nagel. Die Bundesbank gehe nun davon aus, "dass die Inflationsrate in Deutschland im Jahr 2022 knapp 7 Prozent erreichen wird".

Europas Währungshüter haben bereits signalisiert, dass sie angesichts der Rekordinflation bei der EZB-Ratssitzung am 9. Juni über eine Ende der Nettoanleihenkäufe entscheiden könnten. "Darauf sollte meines Erachtens eine zeitnahe erste Zinserhöhung folgen, die im Juli erfolgen könnte", sagte Nagel. Die Einstellung der Käufe ist laut EZB eine Voraussetzung für Zinserhöhungen. Wie viele Zinsschritte es bis Ende des Jahres geben werde, bleibe abzuwarten, sagte Nagel. Er ist als Bundesbank-Präsident Mitglied im EZB-Rat./mar/DP/bgf