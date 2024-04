Bundesbank erwartet starke Schwankungen bei deutscher Inflationsrate

Im April werde die Inflationsrate zunächst wohl nochmals zurückgehen, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Monatsbericht der deutschen Zentralbank. Dies liege auch an dem im Vergleich zum Vorjahr frühen Oster-Termin. Deshalb bleibe der üblicherweise kräftige Preisanstieg bei Reiseleistungen in diesem Jahr im April voraussichtlich aus. "Im Mai könnte die Rate aber wieder auf einen Wert von etwa 3 Prozent zurückspringen, denn ein Jahr zuvor hatte die Einführung des Deutschlandtickets das Preisniveau gedämpft", hieß es.

EZB AUF DEM WEG ZUR ZINSWENDE

Neben dem Auslaufen dieser beiden statistischen Basiseffekte dürfte sich die Inflationsrate demnach vor allem durch zuletzt wieder gestiegene Ölpreise und das weiterhin kräftige Lohnwachstum erhöhen. Die nach europäischen Standards berechnete deutsche Inflationsrate lag im März mit 2,3 Prozent nur noch knapp über von der Europäischen Zentralbank (EZB) für den gesamten Euroraum angestrebten Niveau von zwei Prozent. Das von der Bundesbank nunmehr prognostizierte Auf und Ab der Teuerungsrate fällt in eine Zeit, in der die EZB auf eine Zinssenkung zusteuert.

Ihr Chefvolkswirt Philip Lane sagte jüngst auch für den Euroraum auf kurze Sicht ein schwankendes Inflationsniveau voraus. Man müsse sich darüber im Klaren sein, dass die aktuelle Phase rückläufiger Inflationsraten zwangsläufig "holprig" verlaufe. Insbesondere die Schwankungen der Energiepreise im Jahr 2023 würden sich statistisch auf die monatlichen Inflationswerte im laufenden Jahr auswirken.

Die Teuerungsrate im Euroraum betrug im März 2,4 Prozent, nach 2,6 Prozent im Februar und 2,8 Prozent im Januar. Die Zielmarke der EZB rückt damit näher. Die Währungshüter fassen daher eine erste Zinssenkung für Juni ins Auge. Auf ihrer jüngsten Sitzung hielten sie den Leitzins noch auf dem Rekordwert von 4,50 Prozent und den am Finanzmarkt richtungsweisenden Einlagensatz bei 4,00 Prozent.

Noch keine durchgreifende Konjunkturerholung

Die deutsche Wirtschaft steht der Bundesbank zufolge trotz zuletzt positiver Signale noch nicht vor einem anhaltenden Aufschwung.

"Die Konjunktur in Deutschland hat sich etwas aufgehellt, eine durchgreifende Belebung ist aber noch nicht gesichert", heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht. Immerhin: Eine Rezession könnte Europas größer Volkswirtschaft erspart bleiben. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte laut Bundesbank im ersten Quartal "leicht zugenommen haben", nachdem es Ende 2023 noch um 0,3 Prozent geschrumpft war.

"Diese Erwartung wird von einer zuletzt etwas höheren Industrieproduktion getragen, die auch von gestiegenen Warenexporten gestützt wurde", erläuterten die Bundesbanker. Darüber hinaus habe eine außergewöhnlich milde Witterung im Februar die Bauproduktion außerordentlich kräftig steigen lassen. Allerdings sei die Industrieproduktion in vielen Branchen weiterhin schwach, während der Bau ohne die stützende Wirkung der Witterung wieder deutlich zurückfallen dürfte.

"In der Summe lässt sich noch keine anhaltende Besserung für die deutsche Wirtschaft erkennen", so das Fazit der deutschen Zentralbank. "Denn belastende Faktoren halten weiter an." So dämpften die gestiegenen Finanzierungskosten und die erhöhte wirtschaftspolitische Unsicherheit die Investitionstätigkeit der Unternehmen. Die Nachfrage nach Waren "Made in Germany" aus dem In- und Ausland sei nach wie vor schwach und tendenziell sogar weiter rückläufig. Auch im Wohnungsbau sei der Negativtrend in der Nachfrage noch nicht gebrochen.

UNKLARE AUSSICHTEN

"Die privaten Haushalte sind weiter zögerlich mit ihren Konsumausgaben, trotz eines recht stabilen Arbeitsmarktes, kräftig steigender Löhne, sinkender Inflationsraten und somit sich erholender Realeinkommen", so die Bundesbank. So schwächelte der Einzelhandelsumsatz zuletzt. "Es ist daher noch nicht ausgemacht, dass sich der Anstieg der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal fortsetzt." Allerdings habe sich die Stimmung der Unternehmen zuletzt merklich und auf breiter Basis aufgehellt - ablesbar etwa an den vom Münchner Ifo-Institut abgefragten Geschäftserwartungen. "Sollte sich diese Aufhellung fortsetzen, könnte sich die Konjunktur auch in der Grundtendenz deutlicher beleben als dies noch vor Monatsfrist zu erwarten war", so die Bundesbank.

Allerdings dürfte Deutschland dem Internationalen Währungsfonds zufolge auch in diesem Jahr das Sorgenkind der Weltwirtschaft bleiben. Der IWF senkte diese Woche seine Prognose für das Wachstum auf 0,2 Prozent. Keine andere große Wirtschaftsnation muss sich mit einem derart schlechten Wert begnügen.

Berlin (Reuters)