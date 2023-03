Bundesbank-Präsident Nagel: Nicht überrascht von Marktschwankungen

Immer wenn so etwas passiere, seien die Finanzmärkte sehr verunsichert, sagte Nagel am Freitag auf einer Veranstaltung in Edinburgh. Nach solchen Ereignissen sei es dann oft ein holpriger Weg. Das hätten ähnliche Ereignisse in der Vergangenheit gezeigt. "Daher bin ich nicht so überrascht, dass die Märkte etwas volatiler sind als vor diesen Ereignissen."

Die Vertrauenskrise bei der krisengeplagten Schweizer Großbank Credit Suisse und die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank hatten rund um den Globus Sorgen an den Börsen geschürt, eine neue Finanzkrise könne heraufziehen. Am Freitag gerieten die europäischen Finanzmärkte erneut stark unter Druck. Im Dax büßten die Aktien der Deutsche Bank teilweise mehr als zwölf Prozent ab.

Edinburgh (Reuters)