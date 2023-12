Bundesbank rechnet mit leichtem Konjunkturdämpfer in diesem Jahr

Frankfurt (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank in diesem Jahr leicht schrumpfen.

Gegenwärtig bremse vor allem noch die schwache Auslandsnachfrage die Industrie, zudem zeige sich der private Konsum zögerlich und die höheren Finanzierungskosten dämpften die Investitionen, teilte die Bundesbank in ihren am Freitag veröffentlichten halbjährlichen Wirtschaftsprognosen mit. "Ab Beginn des Jahres 2024 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder auf einen Expansionspfad einschwenken und nach und nach Fahrt aufnehmen", erklärte Bundesbankpräsident Joachim Nagel.

Ihren Prognosen zufolge wird die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr kalenderbereinigt wohl um 0,1 Prozent sinken. In der Juni-Prognose hatte sie noch einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,3 Prozent vorausgesagt. In den nächsten Jahren soll die Konjunktur dann wieder anziehen. Dabei setzt die Bundesbank auf steigende Exporte und einen stärkeren Konsum. "Die realen Einkommen der privaten Haushalte erhöhen sich deutlich", sagte Nagel. Bei den privaten Investitionen rechnet sie zunächst mit einem weiteren Rückgang. Erst 2026 lieferten die Investitionen wieder moderate Impulse. Für 2024 erwartet die Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von 0,4 (Juni-Prognose: 1,2) Prozent und für 2025 von um 1,2 (1,3) Prozent. 2026 sollen es dann 1,3 Prozent sein.

In ihrer Prognose hat die Bundesbank auch Annahmen über die Reaktion der Bundesregierung auf das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts eingearbeitet. Die neusten Vereinbarungen in der Regierung zum Haushalt 2024 seien aber erst nach Abschluss der Prognosen getroffen worden. "Nach einer ersten Einschätzung ändern sie den fiskalischen und gesamtwirtschaftlichen Ausblick allerdings nicht entscheidend", so die Bundesbank.

INFLATION AUCH LÄNGERFRISTIG ÜBER DEM EZB-ZIEL

Bei den Lebenshaltungskosten ist im laufenden Jahr den Prognosen zufolge noch keine Beruhigung angesagt. Im Gegenteil: Die Bundesbank erhöhte für 2023 ihre Inflationsprognose leicht auf 6,1 (Juni-Prognose: 6,00) Prozent. Für 2024 erwartet sie aber einen Rückgang auf 2,7 (3,1) Prozent. "Die geldpolitische Straffung entfaltet zunehmend ihre Wirkung", erklärte Nagel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit Sommer 2022 im Kampf gegen die Inflation im Euro-Raum zehn Mal die Zinsen angehoben. Im Oktober und auf der jüngsten Zinssitzung am Donnerstag hielt sie die Sätze aber konstant.

Für 2025 rechnet die Bundesbank mit einer Teuerung von 2,5 (2,7) und für 2026 von 2,2 Prozent. Damit würde sie auch in drei Jahren noch etwas über der EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent liegen, die sie als ideal für die Wirtschaft im Euro-Raum anstrebt. Die Inflation bleibt nach Einschätzung der Bundesbank im längerfristigen Vergleich überdurchschnittlich hoch.

(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)