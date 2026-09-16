16.09.2026 18:54:39

Bundesbank-Vorstand hat keine Einwände gegen Philipp Nimmermann

DOW JONES--Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat keine Einwände gegen die Nominierung Philipp Nimmermanns für den Posten eines Vorstandsmitglieds der Bundesbank. Wie die Bundesbank mitteilte, hat der Vorstand Nimmermann angehört und das positive Ergebnis dem Bundesrat mitgeteilt. Über die Ressortverteilung wird der Vorstand entscheiden, sobald Nimmermann sein Amt angetreten hat. Nimmermann ist Ökonom und arbeitete von 2023 bis 2025 als Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Zuvor war er von 2019 bis 2023 Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und von 2014 bis 2019 Staatssekretär im Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein. Für den Bundesbankvorstand war er von der Landesregierung Baden-Württembergs vorgeschlagen worden. Nimmermann folgt auf Burkhard Balz, der vor kurzem aus den Vorstand der Bundesbank ausgeschieden ist.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)

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