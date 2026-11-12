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12.11.2026 10:40:38

Bundesbank warnt vor wachsenden Risiken für Deutschlands Banken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überhitzte Aktienmärkte, wachsende Schuldenberge, Probleme bei Gewerbeimmobilien - die Bundesbank warnt vor wachsenden Risiken für Deutschlands Banken. "Die Zeiten sind und bleiben herausfordernd", fasste Bundesbank-Vorstandsmitglied Michael Theurer bei der Vorstellung des jüngsten Finanzstabilitätsberichts der Notenbank zusammen.

Die Bewertungen an den Finanzmärkten seien "ambitioniert", insbesondere im US-Technologiesektor. Sollten sich die hohen Gewinnerwartungen nicht erfüllen oder geopolitische Spannungen verschärfen, könnten die Kurse deutlich nachgeben. "Das Rückschlagpotenzial ist erheblich", sagte Theurer.

Zudem sieht die Bundesbank zunehmende Risiken durch hohe Staatsschulden im Euroraum. "Die Mischung aus hohen, weiter steigenden Staatsschulden und geringem Wirtschaftswachstum bleibt toxisch", bekräftigte Theurer. Verliert ein Staat seine Kreditwürdigkeit, steigen die Risikoprämien auf seine Anleihen. Das belastet Banken, Versicherer und Fonds, die diese Anleihen halten.

Mehr Problemkredite

Mit mehr Ausfällen müssen Geldinstitute nach Einschätzung der Bundesbank auch bei Krediten rechnen. Seit Mitte vergangenen Jahres sei der Anteil von Problemkrediten gestiegen. Die monatlichen Insolvenzen seien zuletzt auf den höchsten Stand seit 2014 geklettert, höhere Finanzierungskosten erschwerten die Lage für Unternehmen zusätzlich.

"Bislang materialisieren sich die Kreditrisiken glücklicherweise geordnet. Die Banken können die Belastungen noch gut verkraften", sagte Theurer. "Die Richtung ist aber klar: Die anhaltende wirtschaftliche Schwäche und die strukturellen Belastungen der Unternehmen schlagen zunehmend auf die Banken durch."

Sorgenvoller Blick auf die Immobilienmärkte

Die seit längerem angespannte Lage im Markt für Gewerbeimmobilien hält unterdessen an, hier sieht die Bundesbank weiterhin erhöhte Risiken, dass Banken Einbußen hinnehmen müssen. Weil wegen des Homeoffice-Trends weniger Büroflächen gebraucht werden, ist der Markt für solche Immobilien in vielen Ländern unter Druck.

Sorge bereitet der Bundesbank, dass nach jüngsten Daten der Kauf von Wohnimmobilien in Deutschland bei knapp 40 Prozent des neu vergebenen Darlehensvolumens fast komplett kreditfinanziert war. Können Kreditnehmer in solchen Fällen ihre Raten nicht mehr zahlen, etwa weil sie arbeitslos geworden sind, ist das Risiko für die Bank ungleich größer. "Ein großer Anteil von Finanzierungen mit hohen Fremdkapitalanteilen macht das Bankensystem gegenüber solchen Entwicklungen verwundbarer und kann damit systemische Risiken erhöhen", warnte Theurer./ben/DP/mis

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