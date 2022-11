Bundesbank/Wuermeling: Eigenkapitalzuschläge weiter angemessen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anfang des Jahres verhängten höheren Eigenkapitalanforderungen an Banken in Deutschland sind aus Sicht von Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling so lange angemessen, wie es nicht zu einer Vernichtung von Eigenkapital und eine daraus resultierende Einschränkung der Fähigkeit zur Kreditvergabe kommt. "Diese Maßnahmen waren Anfang des Jahres angemessen und sind es aus meiner Sicht immer noch", sagte Wuermeling beim Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog" in Frankfurt.

Wuermeling zufolge gib es "bisher keine belastbaren Informationen" über breite Verluste, die zur Vernichtung von Eigenkapital und die zu einer Einschränkung der Kreditvergabefähigkeit führen. "Das wäre dann allerdings der Indikator dafür, die Puffer wieder zu deaktivieren, das ist ja Bestandteil des Systems", sagte er.

Wuermeling räumte ein, dass die höheren Anforderungen Anfang dieses Jahres in einer Situation ergriffen wurden, als die Wachstumsaussichten noch andere gewesen seien. "Aber durch diese Maßnahmen wird Kapital in den Banken gebunden und perspektivisch aufgebaut und das hilft uns jetzt", sagte Wuermeling.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte zuvor gesagt, dass die Experten seines Hauses davon ausgingen, dass die Wirtschaft im Winterhalbjahr deutlich schrumpfen könnte. Wuermeling forderte, die Banken müssten jegliche Verschlechterung der Kreditqualität so rasch wie möglich anerkennen und bilanziell abbilden. Auch müssten sie ihr Kreditbuch laufend mit Argusaugen beobachten. "Die aktuelle Dreifachkrise aus Inflation, Rezession und Zinswende kennen wir so noch nicht."

