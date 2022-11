Bundesbank/Wuermeling: Werden sehen, ob Reserven Verluste decken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank (EZB) wird nach Aussage von Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling ihre Reserven einsetzen, um die Belastungen aus Bundesanleihebeständen und Zinszahlungsverpflichtungen auszugleichen. "Deshalb haben wir diese Reserven gebildet und nichts an das Finanzministerium ausgeschüttet. Wir werden sehen, in welchem Maße wir die Verluste mit diesen Reserven decken können", sagte Wuermeling bei der Euro Finance Week in Frankfurt.

Wuermeling wies darauf hin, dass eine Zentralbank Geldpolitik betreibe, woran sich auch durch Verluste nichts ändern werde. "Unsere Fähigkeit Geldpolitik zu machen, ist von diesen Verlusten nicht beeinträchtigt. Wir können nicht insolvent werden", betonte er.

Kontakt zum Auto: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2022 06:55 ET (11:55 GMT)