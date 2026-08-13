13.08.2026 11:16:38

Bundesbank: Zuschlag für neue Zentrale bis Ende 2027

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf der Suche nach einer neuen Zentrale geht die Deutsche Bundesbank den nächsten Schritt: Die Notenbank hat eine europaweite Ausschreibung gestartet, bei der sie anschließend mit Bewerbern über deren Angebote verhandeln will. Angestrebt sei, bis Ende 2027 den Zuschlag zu erteilen, teilte die Bundesbank mit.

Im März hatte der Vorstand entschieden, nach der Sanierung der bisherigen Zentrale, nicht wieder in das markante Betongebäude im Norden Frankfurts einzuziehen. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung habe ergeben, dass der Kauf einer Immobilie deutlich kostengünstiger sei.

Daher strebt die Notenbank nun den Erwerb eines schlüsselfertigen Gebäudes einschließlich eines Grundstücks im Stadtgebiet von Frankfurt an, entweder als Neubau oder als kernsanierte Bestandsimmobilie. Die künftige Zentrale soll nach Vorstellungen der Bundesbank Raum für etwa 2.500 Arbeitsplätze sowie rund 15.000 Quadratmeter Nutzfläche bieten.

Preis, Qualität, Erreichbarkeit

Bei der Auswahl des Standorts spielen für die Bundesbank nicht nur der Preis und die Qualität des Gebäudes eine Rolle, wie der für das Baumanagement zuständige Chief Operating Officer Stephan Bredt erklärte: "Auch eine gute Lage und eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sind für uns relevant, um für unsere Beschäftigten, externe Geschäftspartner sowie Besucherinnen und Besucher gut erreichbar zu sein."

Was passiert mit dem Goldschatz?

In das ehemalige Bundesbankgebäude, das unter Denkmalschutz steht, soll die Europäische Schule einziehen. Sie säße dann quasi auf einem Goldschatz: Auf dem Gelände der bisherigen Bundesbank-Zentrale lagert

- hochgesichert in Tresoren - mehr als die Hälfte der deutschen

Goldreserven, die die Bundesbank für den deutschen Staat verwahrt: 1.710 Tonnen Gold./ben/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende etwas schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen