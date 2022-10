Bundesbankpräsident rechnet mit anhaltend hoher Inflation

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet für das kommende Jahr mit einer weiter hohen Inflation von mehr als sieben Prozent in Deutschland. "Auch im kommenden Jahr wird die Inflationsrate hoch bleiben. Ich halte es für wahrscheinlich, dass zum Jahresende eine 7 vor dem Komma stehen wird", sagte Nagel am Donnerstag am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Angesichts der Anspannung auf den Energiemärkten gebe es noch deutliche Aufwärtsrisiken. Sie in den Griff zu bekommen, habe höchste Priorität. Finanzminister Christian Lindner bezeichnete die Inflation als "größte Gefahr für unser wirtschaftliches Fundament".

Zuletzt hat sich das tägliche Leben in Deutschland sprunghaft verteuert: Im September erreichte die Inflationsrate erstmals seit der Nachkriegszeit die Marke von 10 Prozent. Viele Menschen müssen sich wegen der hohen Energiekosten im Alltag einschränken./tam/DP/jkr