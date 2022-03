Bundesbildungsministerin möchte geflüchtete Lehrer an Schulen bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine an Schulen und Kitas in Deutschland arbeiten lassen. Russlands Präsident Wladimir Putin zwinge Frauen und Kinder in die Flucht, die nun verstärkt in Deutschland ankämen, sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Für geflüchtete Kinder und Jugendliche würden ausreichend Kita- und Schulplätze benötigt. Es brauche eine schnelle Lösung. "Dabei werden sicher auch geflüchtete ukrainische Lehrkräfte helfen wollen und können", sagte Stark-Watzinger.

Am Donnerstag kommen die Kultusminister der Länder in Lübeck zu Kultusministerkonferenz (KMK) zusammen. Die KMK-Präsidentin und schleswig-holsteinische Kultusministerin Karin Prien (CDU) hatte angekündigt, dass es darum gehe, allen nach Deutschland geflüchteten Kindern schnell ein schulisches Angebot zu machen. Vor dem Beginn der Konferenz treffen sich die Kultusminister zum Gespräch mit der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Tybinka./vrb/DP/zb