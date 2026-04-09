Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
09.04.2026 11:49:38

Bundesentwicklungsministerin verurteilt Libanon-Angriffe scharf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan kritisiert Israels Großangriff im Libanon scharf. "Diese Waffenruhe verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn der Libanon weiter unter Beschuss steht", sagte die SPD-Politikerin, die in ihrer Erklärung zu dem Thema auf die verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung hinwies. Sie äußerte sich dabei umfassender zum Libanon als Kanzler Friedrich Merz (CDU) bisher.

Tote bei israelischem Großangriff auf den Libanon

Israel hatte trotz der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch in seiner Auseinandersetzung mit der Hisbollah-Miliz zahlreiche Ziele im Libanon bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 182 Menschen getötet.

Anders als der Iran sehen Israel und die USA den Libanon nicht in der vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe inbegriffen. Der Iran erwägt angesichts des Großangriffs auf die verbündete Hisbollah nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars aus der Feuerpause auszusteigen.

Ministerin: Schutz von Zivilisten nicht optional

"Dass die Waffenruhe offenbar nicht für den Libanon gelten soll, ist ein gefährlicher Widerspruch", sagte Alabali Radovan. "Es sind vor allem Zivilisten, die dafür mit ihrem Leben bezahlen - und die ohnehin fragile Waffenruhe wird weiter untergraben."

Laut israelischem Militär galt der jüngste Angriff Kommandeuren und militärischer Infrastruktur der Hisbollah. Nach libanesischen Angaben waren jedoch viele Zivilisten betroffen.

Die Ministerin verwies auf einen Grundsatz des Völkerrechts, der im Konkreten allerdings stärker ausdifferenziert ist: "Zivilisten zu schützen ist keine Option, sondern eine Verpflichtung des Völkerrechts", sagte sie. Der Schutz von Zivilisten ist im Völkerrecht zwar weitreichend, aber nicht absolut. Dabei spielt unter anderem die Frage der Verhältnismäßigkeit eine Rolle, wenn Zivilisten bei Angriffen auf militärische Ziele zu Schaden kommen.

"Was jetzt zählt, ist Deeskalation statt weiterer Eskalation - und eine Waffenruhe, die diesen Namen verdient: umfassend, verlässlich - und ausdrücklich auch für den Libanon", führte Alabali Radovan weiter aus. Stabilität im Nahen Osten werde es nur geben, wenn sie ausnahmslos für die gesamte Region gelte.

In einer gemeinsamen Erklärung von Kanzler Merz mit anderen europäischen Staaten, der EU und Kanada zur Waffenruhe im Iran-Krieg am Vortag hatte der Libanon nur knapp Erwähnung gefunden. "Wir rufen alle Seiten dazu auf, den Waffenstillstand umzusetzen, auch im Libanon", hieß es dort./hrz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX kaum verändert -- DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende seitwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen