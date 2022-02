Bundesfinanzminister Lindner offen für Anpassung der Pendlerpauschale

Köln (Reuters) - Vor dem Hintergrund drastisch gestiegener Energiepreise dringt Bundesfinanzminister Christian Lindner weiter auf eine Entlastung der Haushalte.

In den nächsten drei Monaten will laut einer aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts fast die Hälfte der deutschen Unternehmen die Preise erhöhen. Die Firmen wollen damit gestiegene Energie- und Beschaffungskosten an die Verbraucher weitergeben. "Deshalb muss sehr schnell jetzt eine Entscheidung geben, die sogenannte EEG-Umlage, die die Stromrechnung teurer macht, entfallen zu lassen, das entlastet einen privaten Haushalt mit rund durchschnittlich 150 Euro im Jahr. Und auch darüber hinausgehende Schritte müssen wir gehen", sagte Lindner dem Sender "RTL" am Montag. Er zeigte sich offen dafür, "etwa in unserem Steuersystem, dass durch die Inflation auch betroffen ist, dass wir die dort bestehende kalte Progression für die Beschäftigten auch zum Thema machen und korrigieren!"

Die Inflationsprognose für 2022 liegt bei vier Prozent. "Wenn es also ein Einvernehmen in Deutschland gibt, wir tun da etwas, auch im Bereich der Entfernungs- und Pendlerpauschale, dann würde es am Finanzminister nicht scheitern - im Gegenteil."