Bundesinnenministerin Faeser reist nach Polen - Thema auch Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reist an diesem Dienstag in die polnische Hauptstadt Warschau. Sie will dort ihren polnischen Amtskollegen Mariusz Kaminski treffen, wie ein Sprecher ihres Ministeriums am Montag in Berlin sagte. Themen des Besuches sind demnach die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die Aufnahme von Geflüchteten, die Zusammenarbeit von Deutschland und Polen im Sicherheitsbereich sowie bei der Polizei und aktuelle EU-Vorhaben. Faeser will auch Angehörige der deutschsprachigen Minderheit in Polen treffen und ein Aufnahmezentrum für Flüchtlinge besuchen./hrz/DP/men