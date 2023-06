Bundeskabinett beschließt höhere Maut für schmutzige Lkw

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Erhöhung der Lkw-Maut für emissionsreiche Fahrzeuge zum Dezember beschlossen. Damit will die Regierung einen Anreiz für den Umstieg auf klimafreundliche Lkw geben. Konkret ist vorgesehen, dass die Lkw-Maut noch in diesem Jahr stärker nach dem CO2-Ausstoß gestaffelt wird. Zum 1. Dezember soll ein CO2-Aufschlag von 200 Euro pro Tonne CO2 eingeführt werden. Emissionsfreie Lkw werden hingegen bis Ende 2025 von der Maut befreit. Anschließend werden lediglich 25 Prozent des regulären Mautteilsatzes für die Infrastrukturkosten erhoben - zuzüglich der Mautteilsätze für Lärm und Luftverschmutzung.

Mit den Maßnahmen setze man "einen starken Anreiz für die Branche, auf klimafreundliche Fahrzeuge umzusteigen", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing. "Das ist wichtig, da Nutzfahrzeuge aktuell noch rund ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen im Verkehr verursachen."

Den Markthochlauf klimafreundlicher Fahrzeuge sei nötig, damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht.

Die Maßnahmen als Teil des "Dritten Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften" beinhalten außerdem, dass die Lkw-Maut ab Mitte nächsten Jahres auf Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen technisch zulässige Gesamtmasse ausgeweitet wird. Handwerksbetriebe werden ausgenommen.

Die zusätzlichen Mauteinnahmen von geschätzt rund 30 Milliarden Euro bis 2027 sollen laut Verkehrsministerium künftig entsprechend der Vereinbarungen im Koalitionsausschuss überwiegend in die Schiene investiert werden. Davon profitiere auch die Straße, die bei einer Verlagerung von Verkehren entlastet wird, so Wissing.

