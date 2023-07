Bundeskabinett beschließt Leichtbaustrategie der Bundesregierung

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat die neue Leichtbaustrategie der Bundesregierung beschlossen, mit der die Treibhausgasemissionen auf dem Bau gesenkt werden sollen. Die Maßnahmen sollen laut Bundeswirtschaftsministerium den Ausbau von Leichtbau-Technologien stärken und damit die Transformation der Industrie hin zur Klimaneutralität sowie ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit unterstützen. Mit Leichtbau soll Material eingespart und Gewicht optimiert werden.

"Leichtbau verbindet mehr Innovationskraft mit weniger Ressourcenverbrauch und hat somit ein großes Potenzial als Transformationstechnologie. Schon heute nimmt die deutsche Industrie beim Leichtbau eine herausgehobene Stellung ein - das Ziel unserer Strategie ist es, dass sie diese Position weiter festigt und ausbaut", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Die Strategie verfolgt laut Ministerium einen ganzheitlichen, branchen- und materialübergreifenden Ansatz, der alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit adressiere: Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft. Die Umsetzung der Maßnahmen soll einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen und des Primärrohstoffverbrauchs leisten, so das Ministerium. Zudem sollen Abhängigkeiten bei Energie- und Rohstoffimporten gemindert werden.

Leichtbau sei branchen- und materialübergreifend etwa im Automobilbau, in der Luft- und Raumfahrtindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Bauwirtschaft wichtig. Als Querschnittstechnologie zeichne sich der Leichtbau durch eine große Materialvielfalt aus, so das Ministerium. Relevante Materialien seien unter anderem Metalle, Carbon- und Glasfasern, Kunststoffe und biogene Rohstoffe.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2023 07:32 ET (11:32 GMT)