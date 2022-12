Bundeskabinett beschließt Verlängerung der vereinfachten Kurzarbeit

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni 2023 verlängert. Damit bleibt die Zahl der Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen, für die Betriebe von mindestens einem Drittel auf mindestens 10 Prozent abgesenkt. Außerdem wird weiterhin vollständig auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor der Gewährung von Kurzarbeitergeld verzichtet.

"Trotz der durch Putins schrecklichen Angriffskrieg verursachten unsicheren wirtschaftlichen Situation ist die Lage am Arbeitsmarkt weiter stabil. Wir stehen in diesen schwierigen Zeiten weiter an der Seite der Unternehmen und Beschäftigten", erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin .

Auch Leiharbeiternehmer profitierten weiter von dem erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld.

"Damit schaffen wir sichere Perspektiven über den Winter hinaus. Kurzarbeit bleibt weiter eine stabile Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal", so Heil.

Vor der Entscheidung hatten die Pläne Kritik beim Verband Die Familienunternehmer hervorgerufen. Die derzeitigen Zahlen gäben eine Notwendigkeit zur Verlängerung momentan nicht her. Mit aktuell knapp 160.000 Beziehern von konjunkturellem Kurzarbeitergeld läge Deutschland derzeit weit unter den Kurzarbeiterzahlen des ersten Pandemiejahres. Zudem sei die Maßnahme, die Milliarden kosten, teuer, kritisierte der Verband.

